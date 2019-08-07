Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Чахтицкий замок, что в городке Чахтице на западе Словакии розсташований на высоте 375 м над уровнем моря. Знаменитый историей о "Кровавой Леди", которая купалась в крови девственниц, чтобы всегда оставаться молодой.

Возведен в первой половине XIII века, как королевская сторожевая крепость на западных границах. В 1273-м поврежден во время осады чешским королем Пржемыслом Оттокаром II. Первыми владельцами замка была дворянская семья Гунт-Познань словацкого происхождения. В 1392 владельцем стал Стибор с Стибориц. А с 1569-го владельцами стала семья Надашди.

В 1575-м за потомка рода Надашди, Ференса, вишла замуж родственница польского кораля Батория Ержабет Батори. Тогда и оселалася в замке.

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О графине Батори ходит немало легенд. В частности, о том, что Ержабет купалась в крови молодых девственниц для вечной молодости. Книга рекордов Гиннеса назвала ее самой массовой женщиной-убийцей. Хотя точное количество ее жертв неизвестно.

Графиня умерла в 1614-м. За убийства ее замуровали в Чахтицком замке.

В 1708 г замок взяли куруцы Ференца Ракоци и разрушили его. С тех пор он в руинах. Сейчас исторический памятник открытий для посещения и активно восстанавливаются.

Замок стал местом паломничества историков, которые убеждены, что дело Ержабет Баторе было сфабриковано, с целью присвоить ее богатства. Посещают замок и туристы, которие увлекаютса хоррором и мистикой.

Входной билет стоит 4 евро.

Раритетные фото турецкого города Стамбул хранятся в одном из цифровых архивов. Снимки сделаны в годы Первой мировой войны.