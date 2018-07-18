"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"

Автор: facebook.com/SuprV Запорожский путешественник Владимир Супруненко организовал и провел около трех десятков научно-спортивных экспедиций по Украине и миру

Запорожский велопутешественник, писатель и этнограф Владимир Супруненко рассказывает о новом велоприключении, сколько стоит съездить в Южную Америку, как преодолеть языковой барьер и что почитать на досуге.

В средине июня стартовал в велосипедную научно-спортивную экспедицию "Из греков в варяги". Ее маршрут: Карелия – Финляндия- Швеция-Норвегия-Исландия. Возвращение домой – через Европу. Продолжительность – около двух месяцев.

Отчет о путешествиях найдет отражение в книге или ведете сайт?

Путевые очерки и заметки публикую в периодических изданиях. Кое-что в фейсбуке. Часть напечатанного найдет отражение в книгах. Сейчас работаю над проектом "100 причин почему надо путешествовать". Туда войдут многие путешественные эпизоды. По итогам поездок делаю фильмы.

Сделали биометрический паспорт?

Конечно.

Как выбираете страну для следующей поездки?

Чтобы было меньше цивилизации, больше дикой природы, ее необычные памятники, отражающие разнообразный лик планеты. Интересны также этнографические изюминки, колоритные детали повседневного быта местного населения, его традиционные занятия. Автор: facebook.com/SuprV "Via est vita", - говорили предки, задумываясь о жизненной цели человека. "Дорога - это жизнь" - кратко, емко, точно. На все времена. Для всех возрастов, сословий и чинов, - считает путешественник Владимир Супруненко

Как готовитесь? Маршрут детальный, или намечаете только ключевые точки?

Понятно, подготовка велосипеда, походного снаряжения –прежде всего. Маршрут особенно не конкретизирую, все детали и нюансы по ходу. Полагаюсь больше на Случай. В нем, как мне кажется, соль любого путешествия. А потом меня часто, как исследователя философии странствования, интересует сам процесс неспешного вдумчивого преодоления пространства.

Меня, как исследователя философии странствования, интересует сам процесс неспешного вдумчивого преодоления пространства.

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Часто отступаете от плана?

"Физической" (конечная точка маршрута) цели путешествия стараюсь достичь во что бы то ни стало. По пути же довольно часто отступаю от плана, "отвлекаясь" (понятно, с пользой для тела, ума и души) на обочинные сюжеты. Особенно, когда интуитивно чувствую, что они в будущем лягут в строчку путевого очерка.

Кто финансирует путешествия? Назовите самую дорогую и самую дешевую экспедицию.

Было по-разному. Администрация, спонсоры, общественные организации, периодические издания. Сейчас в основном езжу за свои средства. Самая дорогая экспедиция – Центральная и Южная Америка. Около 3 тысяч долларов. В основном – это перелет. Самой дешевой оказалась экспедиция "Славянская широта" - от Украины до Владивостока (через Монголию). Неподалеку от Хабаровска нашел на обочине 200 долларов (в рублях). Самая дорогая экспедиция – Центральная и Южная Америка. Около 3 тысяч долларов. В основном – это перелет

В каких странах велотуристам комфортнее всего? И наоборот.

Для меня комфортнее всего в глухих местах, где более-менее нормальные дороги. Это в азиатских "велосипедных" странах (Индия, Шри-Ланка). В Европе чувствую себя неуютно из-за обилия автобанов, дорог, по которым нельзя ездить на велосипеде.

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Как преодолеваете языковой барьер?

Даже если вы говорите на разных языках, после приветственного слова, улыбки, руки прижатой к сердцу (так принято здороваться на Востоке) отношения налаживаются быстро. Первое приветственное слово и последнее благодарственное – это главное "обрамление" любого процесса общения. Плюс к этому пару десятков расхожих слов – вода, еда, помощь, ночлег, деньги, счет хотя бы до пяти. Не обязательно это должны быть фразы. Слов достаточно. Их лучше занести в путевой дневник еще дома. Думаю, что с этого и должно начинаться путешествие в чужую страну. Выручает знание английского языка.

Назовите самые странные национальные привычки. Какие из них показались самым неприятным?

В Индии поразило чрезмерное любопытство, назойливость местного люда. Тебе буквально в рот заглядывают, когда ты ешь, могут очень долго смотреть на тебя отдыхающего, даже спящего. В Монголии во время вечерней трапезы все едят мясо из одной большой миски. Туда же бросают обглоданные кости. Как-то это выглядит не очень гигиенично. Пары десятков расхожих слов – вода, еда, помощь, ночлег, деньги, счет хотя бы до пяти – достаточно. Их лучше занести в путевой дневник еще дома

Безопасно ли путешествовать на велосипеде?

В основном да. Однако почти везде приходится думать о том, чтобы не украли твоего железного коня. На стоянках я даже приспособился закатывать велосипедное колесо в палатку. Собаки иногда докучают. Особенно в горах Курдистана, где они охраняют стада.

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В длительных экспедициях скучаете по дому?

Особой скуки не чувствую. Работа есть работа. Но бывает всякое. Иногда накатывает и тоска, и уныние. Но быстро приходишь в себя. Дорога, движение, новые впечатления приводят в "нормальное" чувство, основательно встряхивают. Все едят мясо из одной большой миски. Туда же бросают обглоданные кости

Сравниваете страны, где бываете, с Украиной? Какая больше похожа по ментальности людей, образу жизни?

Чтобы узнать, где своя крыша течет, нужно побывать под чужой. Постоянно и сравниваю с Украиной, и пытаюсь уловить различие и схожесть, и то, что можно перенять и использовать у себя. Плюс, конечно, встречи с земляками, людьми так или иначе связанными с Украиной. Это, кстати, одна из целей экспедиции. По ментальности, образу жизни, мне кажется, больше всего похожи страны Латинской Америки.

Вы проехали только велосипедом более 50 тыс. км. А вообще - более 100 тыс. км. Считаете себя кочевником? Тянет к оседлому образу жизни?

30-50 тысяч километров – да, наверное прошагал-проехал. Кочевником себя не считаю. Им, наверное, надо родиться, но охота к перемене мест все время дает о себе знать. Кочевничество ведь в крови степных народов, а мое родное Запорожье по соседству с Диким Полем. Поэтому "а вже весна, а вже красна, зі стріх вода капле, молодому козаченьку мандрівочка пахне".

Кто вас ждет дома? Семья, дети? Как они реагируют на частые и длительные путешествия?

Семьи в классическом понимании нет. Ждут в основном друзья, дети (хотя они в другой стране). Дети, родственники привыкли к длительным отлучкам. Ждут, конечно, но без особых переживаний.

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Что помогает во время поездок - интуиция или опыт и трезвый расчет? Появились какие-то черты, изменившие ваш характер? К примеру, суеверность, самоуверенность? Путешествия меняют характер?

"Если человек в путешествии остается неизменным, это плохое путешествие". Так кто-то из великих сказал о путешествиях. Конечно путешествия накладывают отпечаток и на образ жизни, и на характер. Это одна из причин, почему надо путешествовать. Суеверность вряд ли появилась, кажется, даже наоборот, стал менее суеверным, путешественный опыт показал, что все, что случается, случается вопреки всяким разным суевериям. Появилась не самоуверенность, а уверенность своей дороги, своего (и только!) пути. Еще – самодостаточность. Обо всем этом подробнее хочу написать в "100 причинах…" А вообще путешествия способствуют философскому отношению к жизни. Очень, кстати, помогает разобраться в нашей сумбурной и неоднозначной украинской ситуации. "Скочи, бабо, хоч задом, хоч передом, а діла ідуть своїм чередом". Так в дороге, так и в жизни. По ментальности, образу жизни, мне кажется, больше всего похожи страны Латинской Америки Помогает, конечно, опыт, который за плечами не носить, трезвый расчет понятно тоже, никогда лишним не бывает. Он кстати на основе опыта и возникает. Интуиция меньше, но без нее тоже нельзя. Она, правда, тоже в какой-то мере производна от опыта. У ребенка, пока он не сделал первый шаг за порог, нет ни опыта, ни интуиции.

Бывали случаи, которые до сих пор не можете рационально объяснить?

Сны, которые снятся в походах, когда сон и явь представляют собой нечто единое. Восприятие пространства и времени какое-то совершенно ирреальное. Нередко отделение себя от всего земного, будто ты на бреющем полете над планетой проносишься. Автор: facebook.com/SuprV Годы путешествий и исследований запечатлены в более чем в двух десятках научно-художественных изданий Владимира Супруненко. Прочтите его "100 советов путешественникам, или Искусство странствовать по разным землям и странам", "Казацкая кухня. История. Традиции. Рецепты". Интересна и "Молчаливая вода Кяриза" - об истории, тайнах, особенностях и значении родников, колодцев, источников пресной воды

Вы писали о заповедях, которые открывались в поездке: "В дороге и врага можно называть родным братом". Какие еще есть?

Домашняя дума в дорогу не годится. Нужно сразу себя настроить на отказ от многих привычек домашних. Дома рука и нога спит, а в дороге и головушка не дремли. Нужно быть все время начеку. Сапоги должны быть постоянно готовы к походу. Будь готов к любым превратностям судьбы. Любопытство не порок, а главное условие комфорта и душевного равновесия в походе. Дорога не только средство, которое соединяет точки бытия, дорога и есть само это бытие. Именно так стоит воспринимать передвижения. Принятие разностей мира, как его естественного состояния. В чужой монастырь со своим уставом не суйся. Это если с грузом, основательно и надолго. Если налегке и кратковременно, то своеволие простительно. Благодарность всему и всем. Кочевничество в крови степных народов, а мое родное Запорожье по соседству с Диким Полем

Дорожная судьба благосклонна к вам? Невероятные удачи случаются чаще, чем фиаско?

Судьба она и есть судьба. Любая. Кому какая определена. Какой кому путь начертан. Дорога азартна и "взрывоопасна" приключениями, она полна неожиданностей и авральных ситуаций. Дорожная судьба – это приключения. Чем они невероятнее, тем счастливее судьба.

Среди посещенных мест где хотелось бы жить? Были мысли эмигрировать?

Мысленно и душевно всегда возвращался к днепровским берегам. Что до сих пор и делаю. Возникали иногда мысли поселиться в диких местах. Скажем, в Сибири. Об эмиграции никогда не думал. Правда, до сих пор привлекает Подмосковье (дальнее, на границе с Мещерой). Там знакомая с детства дикость лесная и болотная, рыбалка, грибы, ягоды. Ну, и главное – родственники. Мать родом оттуда. Все, что случается, случается вопреки всяким разным суевериям

Какая книга поразила в последнее время?

"Один в океане". Это об одном из самых ярких приключений прошлого века. Слава Курилов (автор), убегая из страны Советов, прыгнул с океанского лайнера и три дня плыл в океане. Выплыл. "Хохот Шамана" Владимира Серкина. Что-то вроде Карлоса Кастанеды, в нашем славянском варианте в условиях дикого Севера. Андрея Куркова с удовольствием читаю.

Есть хобби? Вредные привычки?

Рыбалка (в основном подводная охота), сбор грибов, дикоросов (ягод), кулинарные эксперименты (чтоб и дешево, и сытно, и красиво, и не так, как принято), фотография, кино, баня, природа, философия. Это, правда, уже почти образ жизни. Вредная привычка: очень многое лишнее часто беру в голову, "переймаюся" не тем, что нужно, что главное. В буддийском монастыре в Бурятии один лама, у которого переночевал, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься". Этому бы научиться. Дорожная судьба – это приключения. Чем они невероятнее, тем счастливее судьба

Почему путешествуете как правило в одиночку?

Путешествия – это моя работа. А она заключается в мыслях, обдумывании того, что происходит с тобой в дороге. Это, понятно, лучше делать в одиночку. Одиночество – это разговор с самим собой. Если выучишь этот язык, то обезопасишь себя от многого в жизни. Автор: facebook.com/SuprV Одним из многочисленных хобби путешественника Владимира Супруненко является подводная охота Автор: facebook.com/SuprV Улов Владимир Супруненко также предпочитает готовить сам. "Чтоб и дешево, и сытно, и красиво, и не так, как принято", - говорит

Каким велосипедом пользуетесь? Совершенствовали его?

Велосипед чешской компангии LEADER FOX. Купил пять лет назад. Менял всю ходовую часть, колеса, покрышки, седло, багажник. В общем, кроме рамы, все.

- Цель экспедиции "Из греков в варяги" проехать по "варяжскому" региону – Карелии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Дании. И хотя я уже достаточно попривык к природным и этнографическим разностям на планете, постараюсь все же поудивляться скандинавским колоритным реалиям.Ведь чужой, как и свой, опыт за плечами не носить.Как всегда постараюсь в путешествии обойтись без "цивилизационного" комфорта, - говорит Владимир Супруненко. Путешествует с 1992 года. Тогда совершил парусно-весельное плавание по Днепру и Черному морю до устья Дуная. В 1993-1994 гг. велосипедное путешествие вдоль границ Украины. Последующие пять лет объехал на велосипеде Украину и особенно тщательно - Запорожский край. Новое тысячелетие открыл плаванием на старинной ладье от Киева до Стамбула. В 2004 г. объехал на велосипеде вокруг Азовского моря. В следующем - Черное: по России, Турции, Греции, Болгарии, Румынии. В 2006 г. совершил путешествие от истоков Дона до Азовского моря. Последующие 4 года были посвящены Украине: "Дорогами Сковороды", "Страна Махновия", "Украинская широта". В 2010 г. состоялась самая длительная пока экспедиция "Славянская широта" длинной 12 тыс. км - из Украины до Владивостока через Монголию. После нее велосипедное путешествие по Закавказью и Средней Азии – 6 тыс. км; по Украине, Беларуси и России – 2 тыс. км; по Индии, Непалу, Шри-Ланке – 4 тыс. км. В 2013 г. Супруненко прошел на резиновой лодке 2 тыс. км от Красноярска до Игарки. В следующем году посетил Европу - Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию, Италию, Францию, Италию, Испанию. В 2015-ом ездил по Израилю и Иордании – 1,5 тыс. км. В том же году проехал вдоль зоны проведения АТО - от Изюма до Мариуполя. Позапрошлый год был посвящен турецкому Курдистану и Кипру. 2017- ый Америке - от Мексики до Аргентины, около 10 тыс. км.