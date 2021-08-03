На самую западную точки Европы едут делать предложение

Фото: предоставил Алексей Ящук

Самая западная точка Европы - мыс Рока - находится в Португалии. Певец и руководитель логистической компании Алексей Ящук поделился впечатлениями от посещения этой страны.

"Португалия была первая страна нашего с женой свадебного путешествия. Она очень напоминала нам Грецию - такой же приятный климат и люди, очень похожие ландшафты.

Там находится самая западная точка Европы - мыс Рока. Но из-за облачной погоды казалось, что приехал не в Португалию, а в Шотландию. Именно так я представляю север Великобритании - облака, скалы, штормовые волны и ветер. Место очень красивое. Ты смотришь на океан, который далеко соединяется с небом, и думаешь о том, что несколько сотен лет назад для людей здесь был край света. А еще слышишь большое количество славян, которые делают предложения своим любимым, делают 1452 фотографии для инстаграма, сразу обсуждая, которую лучше запостить, гуляют свадьбы, снимают постановочные видеоролики и просто распивают алкоголь с друзьями ", - рассказал Алексей.

"Если захотите с мыса посмотреть на закат, не повторяйте нашей ошибки и езжайте туда хотя бы за час до события, потому что в километре от мыса, если не дальше, свободных мест для парковки даже просто вдоль дороги не найдете - и не успеете добежать до обзорных точек ", - посоветовал путешественник.

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Алексея удивило, что почти все улицы городов Португалии выложены плиткой.

"Мы поняли, почему в начале 2000-х в Португалию ехали так много наших работников класть плитку. Там она везде! Чуть ли не на каждом доме свой уникальный узор - и в Лиссабоне, и в небольших городах типа Сагреша или курортного Фаро. Что самое интересное, выглядит это не по-жлобски, а реально красиво ", - сказал он.

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