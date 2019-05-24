На Полтавщине в оврагах построят горнолыжный курорт - фото

Фото: Анна Лакиза

В селе Старые Санжары Новосанжарского района на Полтавщине планируют построить горнолыжный курорт. Территорию выделили на сессии сельсовета.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

На территории Старосанжарского сельсовета выделили 20 га для курорта. Должны построить до зимы. Местные власти предварительно провели обсуждение в клубе.

Сейчас на этом месте зеленые овраги.

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