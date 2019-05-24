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пятница, 24 мая 2019 12:26

На Полтавщине в оврагах построят горнолыжный курорт - фото
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В Страх Санжарах Новосанжарского района на Полтавщине построят горнолыжный курорт
Фото: Анна Лакиза
В Страх Санжарах Новосанжарского района на Полтавщине построят горнолыжный курорт
В Страх Санжарах Новосанжарского района на Полтавщине построят горнолыжный курорт
В Страх Санжарах Новосанжарского района на Полтавщине построят горнолыжный курорт
В Страх Санжарах Новосанжарского района на Полтавщине построят горнолыжный курорт

В селе Старые Санжары Новосанжарского района на Полтавщине планируют построить горнолыжный курорт. Территорию выделили на сессии сельсовета.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

На территории Старосанжарского сельсовета выделили 20 га для курорта. Должны построить до зимы. Местные власти предварительно провели обсуждение в клубе.

Сейчас на этом месте зеленые овраги.

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Автор: Анна ЛАКИЗА
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