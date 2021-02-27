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воскресенье, 28 февраля 2021 19:30

Мьянма - страна бедности и самых добрых людей - Оксана Лозинская
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Фото: Оксана Лозинская

Мьянма долгое время имела полностью закрытые границы и отрыла их буквально лет 7 назад. К тому же они не имели ни сетевых магазине, ни другого экспорта с Запада. Жизнь там еще аутентичное и нацелена на удовлетворение базовых потребностей. Но там очень хорошие и открытые люди.

Об этом рассказала Gazeta.ua писательница и путешественница Оксана Лозинская.

Быт в Мьянме очень простой и часто экстремальный - говорит Оксана.

"Например, дом движется от того, как кто-то поднимается по лестнице. Или, как шутят местные, от того, что буйвол, живущий внизу, чешет себе спину о стену. Туалет на улице, как у нас в селах. И то в лучших туалетах есть подъем, а в других - просто дыра в полу. Душ: в лучшем случае он будет отгорожен стеной из бамбука, из чего, кстати, и построен дом. В основном душ незагороджен. Просто стоит конструкция, похожая на неглубокий колодец. В нее падает дождевая вода. Ковшиком набирается и сливается - вот и душ. В лучшем случае вода будет не ледяная. Ну и холодной зимы здесь не бывает, столбик термометра никогда не опускается ниже нуля", - рассказала Оксана Лозинская.

"Есть готовят на огне. Землю пашут буйволами. Живут очень просто. И часто улыбаются. Там очень хорошие и открытые люди. Меня не раз таксист возил бесплатно только потому, что я гостья их страны.

Местные жители говорили: "В этом году сельское хозяйство было очень хорошим, поэтому люди могли строить дома из кирпича вместо старых бамбуковых домов".

Кто сказал, что "Ешь, молись, люби" должна быть в трех разных странах? Все возможно в одной: Мьянме.

Замечательные вкусы хоть и достаточно жирной, но действительно вкусной пищи. Тысячи храмов и Будды по всей стране, где столько раз я чувствовала себя таинственно и по-особому, счастливой и умиротворенной, взволнованной и полной улыбками и слезами, просто полной чувствами, которых ты не можешь назвать", - добавила она.

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"Это место, где веками поколения людей соединялись со своими Буддами. И любовь ... Любовь народа Мьянмы. Вы чувствуете это на улицах, в гостиницах и храмах, особенно на рынках, почти везде. Я особенно это чувствовала, когда мне готовили. Вы просто не можете быть плохим человеком, если готовите с такой большой любовью. Мьянма, моя "Ешь, молись, люби", - поделилась Оксана Лозинская.

Мьянма (англ. Myanmar, до 1989 года - Бирма) - страна на юго-востоке Азии, граничит на западе с Бангладеш, на северо-западе с Индией, на северо-востоке с Китаем, на юго-востоке с Лаосом и Таиландом, на южном западе омывается водами Бенгальского залива; площадь 676 577 км²; столица страны - Нейпьидо, ее крупнейший город и главный порт - бывшая столица Янгон (ранее Рангун).

Автор: Валерия Радзиевская
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