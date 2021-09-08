Места берут в аренду за $25, а покойникам ломают кости: чем шокирует гватемальское кладбище

Гватемала является одной из тех стран, где местные живут или бедно, или зажиточно. Здесь почти нет среднего класса. А кладбище для бедняков выглядит общежития с комнатами-гробницами. На некоторых надгробиях есть цифры: черные - идентификационные номера, по которым определяют, кто похоронен; красные - для выселения.

Об этом рассказал ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", которое показывает "Новый канал", Кирилл Макашов. Он познакомился с уборщиком могил Хорхе. Работает на кладбище 23 года. Его месячная зарплата составляет $205. Но мужчина не может найти другую работу, потому что у него нет образования.

"Сначала Хорхе разбивает гробницу, затем достает из нее гроб. И самое жесткое - он делает это с совершенно спокойным лицом, как будто так и надо: "Это моя работа, я пришел, выкопал человека, выселил его и до свидания". Затем уборщик голыми руками берет череп за отверстия для глаз, как шар для боулинга, берет остатки и перелаживает их в пакет. Их выбрасывают в специальную яму глубиной 75 метров. В ней - кости сотен людей. Сначала кости выбрасывали все вместе, а потом начали сортировать их по пакетам: если родственники вдруг снова смогут оплатить аренду гробницы, остатки достанут из ямы и похоронят заново", - отметил Макашов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Гробовщик рассказал, что он выкопал гватемальца Луиса Мануэля Гомеса Сапотеру, который умер 30 лет назад от воспаления легких. Работал водителем автобуса. У внуков нет денег на то, чтобы продлить аренду склепа.

Макашов также добавил, что если родственники заплатили за небольшой гроб, то покойнику ломают кости.

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"Это выглядит очень страшно, но человек привыкает ко всему. За 23 года можно даже к такому", - сказал ведущий.

Ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов попробовал блюда, которые приготовили по рецептам 500-летней давности. Ему подали пищу, которой кормили султанов.