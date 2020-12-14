Леся Никитюк побывала в гостях у самых богатых крестьян на Закарпатье

Ведущая Леся Никитюк показала, как живут в румынском селе на Закарпатье.

У жителей села Нижняя Апша свое представление об идеальном доме. Местные настроили настоящие царские хоромы, которые напоминают имения олигархов.

"Здесь что, живут люди, которые входят в список Forbes? Мне сказали, что в селе нет миллионеров или чиновников, здесь проживают обычные работяги. Простые люди живут в 2-, 3-, 4-этажных домах с колоннами, башнями, резными заборами, а иногда и бассейнами", - удивилась Никитюк.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Местная жительница Илиана пригласила ведущую в гости, чтобы показать, что прячут румыны внутри таких домов-дворцов.

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"Лестницы там, как в киевских гостиницах. В скромном, по местным меркам, доме стояли коллекционные фарфоровые куклы на полках, были резные комоды из натурального бука, висели хрустальные люстры в стиле ампир. Злые языки говорят, что в свое время местные хорошо зарабатывали на контрабанде сигарет из Украины в Румынию, и смогли на эти деньги построить такие дома", - добавляет ведущая.

Ведущая Леся Никитюк нашла на Закарпатье опасную переправу через реку. "Le Маршрутка", которую показывают на "Новом канале", продолжает путешествовать по Украине. Жажда приключений занесла Никитюк и водителя Богдана Богдановича в мистические горы. Ведущая исследовала Закарпатья и наткнулась на 2 человек, которые крутились у корыта.