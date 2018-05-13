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понедельник, 14 мая 2018 02:24

Лава и дым: фотограф ночевала на вершине действующего вулкана
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Британский фотограф Белла Фальк заночевала на вершине действующего вулкана Ньирагонго, что в Демократической Республике Конго. Увидела там лавовой озеро, кипящее со взрывами газа и всплесками лавы до 10 м.

Фото из путешествия Фальк показала на своем сайте passportandpixels.com.

Британский фотограф Белла Фальк заночевала на вершине действующего вулкана Ньирагонго
Фото: passportandpixels.com
Британский фотограф Белла Фальк заночевала на вершине действующего вулкана Ньирагонго
Британский фотограф Белла Фальк заночевала на вершине действующего вулкана Ньирагонго
Британский фотограф Белла Фальк заночевала на вершине действующего вулкана Ньирагонго
Британский фотограф Белла Фальк заночевала на вершине действующего вулкана Ньирагонго

"Бесстрашные путешественники могут пересечь границу с Руандой в конфликтный Конго, а затем отправиться в поход на 6 часов, чтобы провести ночь на вершине этой невероятной горы. Если повезет, как мне, то облаков не будет и тогда можно часами наблюдать за этим котлом. Это похоже на портал в центр земли или большую огневую пропасть. Неудивительно, что название "Ньирагонго" означает "курить гору", и местные жители считают, что это ворота в ад", - рассказывает Белла Фальк.

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В связи с извержением вулкана Килауэа, расположенного на Гавайях, из своих домов эвакуированы около 1,7 тыс. людей. Лавой уничтожено пять домов.

В окрестностях вулкана открылось восемь трещин, каждая длиной в несколько сотен метров. Все они расположены в сельской местности. Две из них активно извергают лаву, с других идет пар пар и газ.

Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

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