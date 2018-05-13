Лава и дым: фотограф ночевала на вершине действующего вулкана

Британский фотограф Белла Фальк заночевала на вершине действующего вулкана Ньирагонго, что в Демократической Республике Конго. Увидела там лавовой озеро, кипящее со взрывами газа и всплесками лавы до 10 м.

Фото из путешествия Фальк показала на своем сайте passportandpixels.com.

Фото: passportandpixels.com

"Бесстрашные путешественники могут пересечь границу с Руандой в конфликтный Конго, а затем отправиться в поход на 6 часов, чтобы провести ночь на вершине этой невероятной горы. Если повезет, как мне, то облаков не будет и тогда можно часами наблюдать за этим котлом. Это похоже на портал в центр земли или большую огневую пропасть. Неудивительно, что название "Ньирагонго" означает "курить гору", и местные жители считают, что это ворота в ад", - рассказывает Белла Фальк.

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В связи с извержением вулкана Килауэа, расположенного на Гавайях, из своих домов эвакуированы около 1,7 тыс. людей. Лавой уничтожено пять домов. В окрестностях вулкана открылось восемь трещин, каждая длиной в несколько сотен метров. Все они расположены в сельской местности. Две из них активно извергают лаву, с других идет пар пар и газ. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.