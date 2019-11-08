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Киев нравится иностранцам отсутствием единого стиля

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Автор: Тарас Подолян
  Ницца - это Коктебель здорового человека, - говорит Оксана Щур
Ницца - это Коктебель здорового человека, - говорит Оксана Щур

В Киеве нет старого центра со средневековыми улочками, который есть во многих европейских городах. Поэтому он очень нравится иностранцам - говорит литературовед и путешественница Оксана Щур Gazeta.ua.

"В Тбилиси старый центр такой, как во Львове. Когда я возвращалась из Тбилиси и ехала ночью на такси из аэропорта, было впечатление, что вокруг полно воздуха. Я не могла им надышаться.

Киев очень нравится иностранцам. Часто показываю его гостям - зарубежным писателям или культурным менеджерам. Он для них лежит за условной границей Западной Европы. Например, Львов очень похож на Краков, Черновцы - это архитектурно европейский город. А в Киеве - частично сталинская застройка, частично - царская русская. Для иностранцев это необычно и экзотично.

Польский писатель Яцек Дехнель отметил, что на улице Ивана Мазепы дома очень напоминают варшавские. Но здесь они более автентичные - такие же серые, как и несколько десятилетий назад. Никто не пытался их реставрировать или украсить.

Шотландцы, коллеги из Эдинбурга, недавно признались, что Киев так прекрасен, потому что здесь очень замиксованная эклектичная архитектура: высотка соседствует со сталинкой и царским домом. Киевлян это отсутствие единого стиля часто раздражает, а иностранцам интересно.

Киев развивается, и он очень близок к топовым городам Европы по уровню развития. Стоимость действительно хорошего ужина в Киеве не так уж отличается от стоимости хорошего ужина в Ницце ", - рассказала Оксана Щур.

Она часто путешествует. Говорит, последние несколько лет с открытием безвизоза этих путешествий становится все больше.

"Вернулась из Ниццы. Мы с писательницей Екатериной Бабкиной праздновали в лазурном побережье Франции мой день рождения. Люблю узнавать об истории тех мест. Вот у Винниченко была вилла на лазурном побережье между Каннами и Ниццей. Ее пытались передать в собственность украинскому государству. Это ничем не закончилось. в Ницце также несколько лет лечился Чехов. Интересно узнавать о деталях быта писателей, потому что ты ходишь теми же улицами. Хотелось бы побывать в Сан-Ремо в Италии: там бывала Леся Украинка.

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Я бы сказала, что Ницца - это Коктебель здорового человека. Она очень похожа на Крым: синее море, подобная бухта. Но люди и тип отдыха другие. На пляже нет пахлавы. Их публичный пляж доступен абсолютно всем. На нем отдыхают люди разных социальных слоев. Если есть деньги, можешь дополнительно арендовать шезлонг или купить себе устриц ".

9 украинских городов получили награды "За развитие туристической индустрии".

Такое исследование впервые проводил комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Об этом пишет Zruchno.Travel.

В номинации "Лучшие малые города Украины" победителями стали Каменец-Подольский и Трускавец. А в номинации "Лучшие средние города Украины" - Запорожье, Ивано-Франковск и Луцк. Лидерами категории "Лучшие крупные города Украины" стали Львов, Киев, Одесса и Харьков.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
09
ноября

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