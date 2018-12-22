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суббота, 22 декабря 2018 13:11

Какие страны выбирают украинцы для путешествий на праздники

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Какие страны выбирают украинцы для путешествий на праздники
Также Украина на праздники посетят туристы из Германии и Великобритании.Фото: static.ukrinform.com

Египет, Польша и Словакия - самые популярные направления для заграничных путешествий украинцов на новогодние праздники.

Внутри страны украинцы путешествуют в Закарпатье, в Буковель, Львов и Одессу, -сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

"Тройка стран, куда украинцы больше всего выезжают отдыхать на новогодние праздники - это Египет, Польша и Словакия. Среди популярных экзотических стран украинцы путешествуют в Доминикану, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ. С горнолыжных курортов - Австрия, Финляндия, Турция", - сказал Царук.

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Кроме того, по словам Царука, среди иностранных туристов в Украину на новогодние праздники приезжают всего поляки, белорусы, турки. Также Украина на праздники посетят туристы из Германии и Великобритании.

Американский сайт о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг самых популярных туристических достопримечательностей мира в 2018 году.

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22
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