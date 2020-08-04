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вторник, 04 августа 2020 16:22

Греция будет взимать с туристов плату за медицинские услуги

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Греция будет взимать с туристов плату за медицинские услуги
Правительство Греции расширило перечень мест, где ношение медицинской маски является обязательным. Фото https://unsplash.com

Туристы, въезжающие в Грецию, должны заплатить дополнительный сбор в размере 20 евро за медицинские услуги. Они их получают во время своего пребывания в стране.

До сих пор путешественники вообще ничего не платили за медицинское обслуживание в Греции, независимо от того, откуда они родом, за исключением госпитализации. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

Министерство здравоохранения Греции приняло, что с этого момента сбор будет взиматься со всех иностранных путешественников, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и амбулатории больниц. Дополнительные сборы будут взиматься с тех, кто нуждается в анализах крови и других видах скрининга, согласно тарифам, которые определяются национальной системой здравоохранения Греции.

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Эти новые сборы распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны. Министерство здравоохранения страны надеется собрать "значительные средства" от нового сбора.

Правительство Греции расширило перечень мест, где ношение медицинской маски является обязательным. В Греции с начала пандемии коронавируса, по состоянию на 27 июля, зафиксировано 4227 подтвержденных случаев заболевания и 202 летальных случая.

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Дата
04
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