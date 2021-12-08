Где живут самые красивые – ответили ведущие тревела "Орел и Решка"

Певица Мишель Андраде и блогер Кирилл Макашов рассказали, где именно, по их мнению, живут самые красивые женщины и мужчины.

Во время работы над очередным сезоном тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале" пара ведущих объездила много стран. Андраде и Макашов поделились впечатлениями от общения с иностранцами и иностранками.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Я был во многих странах, до "Орла и Решки" катался на круизных лайнерах - и в Европе был, и в Америке. Из того, что я видел, могу сказать: самые красивые девушки живут в Украине. И это не шутка, не преувеличение", - подчеркнул мужчина в интервью журналу "Отдохни!".

А самые красивые мужчины, по мнению Андраде, живут в другой европейской стране.

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"На моем счету более 20 стран, и могу сказать, что ребята из Нидерландов очень симпатичны – высокие, ухоженные, с заметной внешностью", - сказала она.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов перенесся во времена легендарных воинов. Он побывал в деревне Стурхольмен, в 80 км от шведской столицы Стокгольм. Там когда-то жили викинги.