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четверг, 08 апреля 2021 15:15

Европа пытается помириться с Россией. Рассчитывать можем только на США и Великобританию - эксперт

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Европа пытается помириться с Россией. Рассчитывать можем только на США и Великобританию - эксперт
Александр Мусиенко: Украине нужен статус союзника США вне НАТО. Фото: Facebook

Россия нарастила свое тактическое военное присутствие возле украинской границы. Это план для давления и запугивания украинцев и европейцев. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Зачем Россия стягивает войска к нашим границам?

— Скопление войск возле украинской границы продолжается с 2015-2016 годов. Россия создавала военные городки, казармы, перебазировали штаб армии из Нижнего Новгорода в Воронеж, ближе к Украине. Основную часть и костяк армейских корпусов на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей формируют именно российские военные, сообщает украинская разведка. С 2014-го в Крыму тоже идут процессы существенной милитаризации. В этом контексте история не нова.

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В последние недели происходят очередные маневры. Россия активно и демонстративно освещает процесс переброски отдельных подразделений батальонных тактических групп к линии российско-украинский границы. Они хотят, чтобы украинцы и весь мир это видели. Создают информационно-психологическое давление. "Посмотрите, какая у нас армия. Мы движемся к вашим границам. Идите на уступки и компромиссы". Войск насчитывается от 4 до 6 тысяч, по данным разведки. Если же перейдут на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей, возможна реальная угроза. Может произойти эскалация на линии фронта.

Европа чутко реагирует на милитаризацию. Иногда это у нее вызывает противоположную реакцию. Мол, не надо сдерживать Россию, поддерживать Украину, предоставлять оружие, финансовую поддержку. Наоборот, думают как-то помириться с Россией, чтобы не иметь этих проблем.

В оккупированном Крыму тоже нарастает военное присутствие?

Там происходит беспрецедентное увеличение числа российских войск. Точное количество трудно определить. Может быть от 30 до 40 тысяч. Даже инфраструктуры и военных объектов не хватает. Отдельные роты военных просто размещают в санаториях. Туристы не едут в Крым с момента оккупации. Поэтому нашли такое применение. Активно переселяют на полуостров российских граждан из других регионов. В том числе - военных и их семьи. Это является нарушением норм международного права.

Что следует делать Украине? На какое развитие событий рассчитывать?

Вспоминаю лозунг "С нами Бог" батальона "Айдар". Надо надеяться на Бога и на украинскую армию. Это лучшее сочетание. Касательно международной плоскости, стоит посмотреть на ситуацию нескольких предыдущих недель. Когда убили четырех украинских военных в районе поселка Шумы. Враг цинично и подло стрелял в спину. Об этом говорил главнокомандующий Руслан Хомчак. Президент Украины обратился к Германии, Франции и Российской Федерации с призывом провести экстренные переговоры. Это предложение европейцы проигнорировали. Зато госпожа Меркель и господин Макрон провели переговоры с президентом Путиным, без участия Украины. В то же время Зеленскому позвонил американский президент Джо Байден. Позже - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это еще раз показывает, кто является нашими действительными партнерами. Именно США и Британия готовы предоставлять Украине помощь и поддержку. На них должны ориентироваться. Украинской дипломатии важно активизировать американское направление. В США сенаторы из обеих партий зарегистрировали законопроект об увеличении военной помощи Украине до 300 миллионов долларов в год.

Актуальны сейчас переговоры. Украина должна получить статус основного союзника США вне НАТО. Это даст возможность получать большую поддержку на военно-оборонный комплекс и модернизацию украинской армии. Надо развивать сотрудничество, как с США, так и с Британией. Это именно те партнеры, на которых нужно сейчас опираться.

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Украина уже не один год стремится к членству в НАТО. Это миф или реальность?

Вступление в НАТО поддерживаю больше, чем в Евросоюз. Украина выиграет, если будет членом военно-политического блока. В Альянсе есть страны, которые делают откровенные заявления, мол, сейчас не время для принятия нас в НАТО. Например, сомневаются Германия, Франция, Венгрия, Италия. Но есть поддержка Великобритании, США, Польши и стран Балтии. Инициировать вопрос о членстве в НАТО нужно позже. Сейчас не получим все 29 голосов стран-участниц. Лучше работать по действующим программам, убеждать партнеров. Подождать благоприятного момента. Параллельно развивать оборонное и военно-техническое сотрудничество. Пытаться получить статус союзника США вне НАТО. Он будет дополнительным стимулом, чтобы ускорить предоставление Украине Плана действий с последующей перспективой полноценного членства в НАТО.

Российская Федерация стягивает войска к границе с Украиной. Сейчас в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму находятся 28 батальонных тактических групп противника, - говорит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак с трибуны Верховной Рады 30 марта. - Москва наращивает дополнительные силы под видом подготовки к учениям "Запад 2021". Ожидаем, что вскоре возле украинской границы и в Крыму соберет еще до 25 батальонных тактических групп.

За семь лет оккупации Крыма Россия увеличила военное присутствие на полуострове до почти 33 тыс. Военнослужащих. Еще 28 тыс. сосредоточено в Донбассе. Это создает серьезную угрозу для Украины.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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