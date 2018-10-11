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четверг, 11 октября 2018 09:00

Эвакуация невозможна: украинец рассказал подробности путешествия на необитаемый остров
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Атол Дюси
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд

Киевлянин, путешественник, радиолюбитель, этнограф-любитель Вадим Ивлев отправляется в мировую радиоэкспедицию в труднодоступный район Тихого океана.

  Атол Дюси
Атол Дюси

14 членов экспедиции из 6 стран мира (США, Германии, Бразилии, Новой Зеландии, Венгрии и Украины) вместе с украинцем две недели (с 13 октября по 11 ноября 2018 г.) проведут на необитаемом острове. Последний раз подобная экспедиция проводилась в 2008 году.

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Вадим Ивлев ранее был участником международной экспедиции на труднодоступный антарктический остров Херд в 2016 году. Путешествия стали основой работы "Путешествия Киевлянина Океанией". Книга выйдет в этом году. О том, что берет на безлюдный остров, как реагирует жена на опасную работу и какой будет эвакуация в случае опасности, путешественник рассказал Gazeta.ua.

Вопрос, который часто задают себе обычные люди, стал для вас актуальным: что взять с собой на необитаемый остров?

В рюкзаке все очень просто: запасные ножи, несколько футболок, ничего лишнего. Даже еду не беру, потому что многое запрещено. У нас будет ново- зеландская диета: на завтрак мюсли, в обед - оладушки . Никаких фруктов или десертов. Вообще очень интенсивный график, день расписан по минутам. Даже спального места нет. Спишь, где работаешь. Душа нет. Вокруг лишь соленая вода. Пищу готовят на корабле, который нас доставит, а потом привозят нам ее на несколько дней. Надо очень осторожно выгружать вещи на берег, ведь вокруг рифы, а они как лезвие. Поэтому концентрация и скорость очень важны.

Какую опасность в себе таит Дюси?

Никакой тени, постоянно ветер, может быть шторм. Растений вообще нет, кроме одного, которое до сих пор является загадкой, так как растет без пресной воды. Среди опасностей - акулы, которые тоже там водятся. Вода вокруг ядовитая, через радиоактивные вещества.

Нам сразу сказали, что эвакуация невозможна

Возможна срочная эвакуация?

Перед поездкой был разговор, прекращать ли экспедицию в случае, если кому-то станет плохо. Решили продолжить работать. Нам сразу сказали, что эвакуация невозможна. В ближайший пункт с больницей плыть 3 дня. Мы предлагали предоставить нам дефибриллятор, но нам сказали, что не поможет. Если в Лос-Анджелесе на скорой после дефибриллятора до операционной полчаса, у нас в Тихом Океан - нет шансов. С нами будет два человека, которые имеют медицинское образование. Вообще экспедиция состоит из людей, которым уже за 50. Все они опытные и очень просты в общении. Они богаты, ведь есть деньги на участие в проекте, но ты не чувствуешь высокомерия. Все одна команда. Стоимость экспедиции $ 150-170 тыс, все средства выделили сами ученые. Я себе покупал билет на самолет на собственные деньги.

Автор: Наданы Вадимом Ивлевым
  Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд

Учитывая опыт предыдущих путешествий, уже привыкли быстро адаптироваться к таким спартанским условиям?

Трудно первые два дня. У всех разные характеры, кажется, что кто-то кого-то обидел. Но потом понимаешь, что не за этим ехал. Когда были на Херди, я как-то попросил одеяло, ведь было холодно, на что мне ответили: ты знал куда ехал, одеяла нет. Когда попросил увеличить обогрев, то мне сказали, что если это сделают по просьбе одного человека, кому-то, возможно, будет жарко, а надо учитывать интересы всех. Поэтому в таких местах не задумываешься о себе, размышляешь интересами команды.

Автор: Наданы Вадимом Ивлевым
  Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд

Мы редко ездим в отпуск всей семьей

После уникальных путешествий, как экспедиция в Антарктику, трудно планировать обычный отпуск?

Не думаю, что кто-то бы решился на такое приключение за деньги. Ибо там все работают. Таскают ящики, терпят холод, жару, голод и при этом занимаются научной работой, поэтому это все энтузиазм, люди живут этим. Моя жена спокойно относится к моим путешествиям, ведь сама любит путешествовать. Мы редко ездим в отпуск всей семьей. Мне, как правило, не интересно то, что забавляет других, поэтому я просто соглашаюсь на те места, которые выбирает супруга и жду, когда отдых закончится.

Автор: Наданы Вадимом Ивлевым
  Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд

В путешествии много работаете. Успеваете ли наслаждаться видом?

Со временем мы меняемся. Невозможно передать словами ощущения, когда ночью проносится страшная буря, а наутро ступаешь ногой на нежный песок на пляже, который не успел испортить своей деятельностью человек. Когда видишь гигантских пеликанов, королевских пингвинов рядом, а они тебя не боятся, им совсем все равно, что ты рядом. Тогда понимаешь, насколько замечательная природа. Я стараюсь расширять свои горизонты. Хотя мы и привыкли говорить, что человек совершенствует природу, но, по моему мнению, она если и меняет ее, то в другую сторону.

Каждый день есть к чему стремиться

Как такое близкое общение с дикой и чистой природой повлияло на вас с годами. Возможно способствовало созданию определенной жизненной установки?

Автор: Наданы Вадимом Ивлевым
  Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд
Вадим Ивлев побывал в 2016-м году с экспедицией на антарктическом острове Херд

Понимаю, например, что петь красиво не умею, но могу проявить себя в другой сфере, общаюсь с учеными, узнаю новое, передаю другим. Знаю, что каждый день есть к чему стремиться. А пока буду идти к цели, значит чувствую, что не стою на месте. Я за этим и еду в экспедиции.

Когда готовился к поездке, пришел в киевскую библиотеку имени Вернандского, но по теме Дюси ничего не нашел. Работницы говорили, что нет вообще такой информации. Тогда я понял, что хочу из своей поездки привезти фото и видео материалы, а затем передать украинским ученым. Пусть моя работа может быть неидеальной, с неточностями, ее по-своему будут править и совершенствовать, но это начало и я буду понимать, что что-то оставил другим.

Радиоэкспедиции - это разновидность исследовательской и географической экспедиции, в которой участвуют несколько радиолюбителей. Основная цель - установление различных типов радиосвязи в различных диапазонах. Сайт ARRL (Американской радиорелейной лиги) сообщает, что во время пребывания на острове Дюси члены команды, кроме дежурства в эфире, собирать образцы почвы и растений для изучения Национальным антарктичным научным центром Украины, который использует их в своих исследованиях в сфере изменения климата. Власть Питкэрна предоставила разрешение на сбор образцов.

Остров Дюси путешественники посещают очень редко. Постоянных жителей на нем нет, а чтобы попасть туда, нужно иметь разрешение. Остров располагается на границе так называемого "кладбища космических станций". Там когда-то были затоплены станции "Мир" и "Тянонг-1", а еще - грузовые космические корабли "Прогресс", японские космические аппараты. В 2019 году здесь будет затоплена станция "Тянонг-2", а 2024 - МКС. Всего с 1971 по 2016 год в этой местности в разное время было затоплено более 263 космических аппаратов.

Автор: Валентина Фесенко
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