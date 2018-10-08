Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок

Экстремальный путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров серьезно пострадал во время съемки программы на бразильской Амазонке.
В Instagram ведущий сообщил, что принял участие в обряде посвящения, но испытания оказались слишком сложными.
Комаров почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание.
"Казалось бы, мы с оператором уже так много видели и пробовали, очень трудно себя чем-то удивить и шокировать. Но Бразилии это удалось. В Амазонке я был вынужден попробовать сразу несколько первобытных, диких и безумных индейских ритуалов, обычных и привычных для племен. Но мой организм к ним оказался не готов. Это были испытания, чувства и страхи, которые я не забуду никогда. Что за ритуалы - подробности в новом сезоне ", - заинтриговал ведущий.
До сих пор Комаров не опубликовало ни поста с момента инцидента.
Информации о состоянии его здоровья и самочувствия пока нет.
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Казалось бы, мы с оператором уже так много видели и пробовали, что очень тяжело себя чем-то удивить и шокировать. Но Бразилии это удалось. В Амазонке я был вынужден попробовать сразу несколько первобытных, диких и сумасшедших индейских ритуалов, обычных и привычных для племен. Но мой организм к ним оказался не готов. Эти были испытания, ощущения и опасения, которые я не забуду никогда. Что за ритуалы - подробности в новом сезоне. На видео последствия одного из обрядов. Думал, не выживу)) Но проводил под контролем лучшего эксперта в этой области, поэтому рискнул. Если хотите услышать эти рассказы первыми, плюс из первых уст, а не с телеэкрана, а также до премьеры увидеть фото и видео, приглашаю на наши творческие встречи "Бразилия 2018". Расписание и билеты по ссылке в моем профиле😉☝️ Саша Дмитриев тоже будет)) Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Черновцы и Одесса ✌
В 7 выпуске "Танцы со звездами 2017" во время выполнения пасодобль танцевальная пара Комарова и Кучеренко превратилась в иллюзиониста и его партнершу, которая демонстрировала невероятные трюки и фокусы. А в финале номера Александра даже распылили Дмитрия пополам.
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