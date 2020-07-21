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вторник, 21 июля 2020 10:45

Еще 13 стран открыли границы для украинцев

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Еще 13 стран открыли границы для украинцев
13 стран открыли границы для Украины, но перед выездом следует внимательно проверять условия. Фото: Pixabay

Еще 13 стран открыли въезд для украинцев.

Всего таких государств уже 39, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

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"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал Кулеба.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страны Евросоюза смогут открыть границы для Украины, если среднесуточный прирост случаев заболевания Covid-19 в Украине не будет превышать 480 больных.

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