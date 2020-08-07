Египет обновил правила въезда для иностранцев

С 8 августа гражданам, прибывающим в Египет морским, воздушным или наземным путем, надо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Фото: pixabay

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом, Египет усилил контроль для въезжающих на территорию страны.

Ограничения не коснутся иностранцев, которие отправляются в туристические зони, сообщили в указе премьера Мустафы Мадбула, передает Al Balad.

С 8 августа гражданам, прибывающим в Египет морским, воздушным или наземным путем, надо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стран мира открыли границы для украинцев

Ограничения не коснутся въезда в Шарм-эш-Шейх, Хургады, Табы, Марса-Алам и Мерса-Матрух. Без наличия негативных ПЦР-тестов туристам за пределы курортов уехать не удастся.

Ограничения на въезд приняли правительства стран мира из-за пандемии, распространившейся западными государствами в марте 2020 года. Вместе с уменьшением количества больных коронавирусом ряд стран пересмотрели правила для иностранцев, которые действовали во время усиленного карантина, и открыли границы для туристов.

С 7 августа украинцы могут свободно путешествовать в Черногорию. Украину внесли в перечень "зеленых" стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию. Кроме Украины, это Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве, говорится на сайте правительства Черногории.