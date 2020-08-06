Черногория без ограничений разрешила въезд для украинцев

Ранее украинцы попасть на территорию Черногории могли исключительно с помощью авиатранспорта. Фото: pixabay.com

С 7 августа украинцы могут свободно путешествовать в Черногорию. Украину внесли в перечень "зеленых" стран.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию. Кроме Украины, это Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве, говорится на сайте правительства Черногории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обновила списки стран красной зоны: где снова опасно

Ранее, в частности с 22 июля, украинцы попасть на территорию Черногории могли исключительно с помощью авиационного транспорта. Ведь Украина находилась в желтом списке стран. Теперь граждане могут пересекать границу и на авто. Также не нужно сдавать ПЦР-тест.

В Черногории в пик сезона-2020 отдыхают не больше 15 тыс. туристов. Это на 92% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Местные отельеры и владельцы жилья, которое арендуют туристы, снизили цены вдвое, чтобы получить минимальный заработок.