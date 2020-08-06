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четверг, 06 августа 2020 16:10

Черногория без ограничений разрешила въезд для украинцев

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Черногория без ограничений разрешила въезд для украинцев
Ранее украинцы попасть на территорию Черногории могли исключительно с помощью авиатранспорта. Фото: pixabay.com

С 7 августа украинцы могут свободно путешествовать в Черногорию. Украину внесли в перечень "зеленых" стран.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию. Кроме Украины, это Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве, говорится на сайте правительства Черногории.

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Ранее, в частности с 22 июля, украинцы попасть на территорию Черногории могли исключительно с помощью авиационного транспорта. Ведь Украина находилась в желтом списке стран. Теперь граждане могут пересекать границу и на авто. Также не нужно сдавать ПЦР-тест.

В Черногории в пик сезона-2020 отдыхают не больше 15 тыс. туристов. Это на 92% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Местные отельеры и владельцы жилья, которое арендуют туристы, снизили цены вдвое, чтобы получить минимальный заработок.

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Дата
06
августа

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Голосов: 52592
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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