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четверг, 17 июня 2021 18:48

До сих пор в снегу: фото с самого высокогорного озера в Украине.
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Гора Гутин Томнатик у озера Бребенескул. Высота 2016 м.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Озеро Бребенескул на высоте 1801 м. Самое высокогорное в Украине.
Географически расположенное в Закарпатской области, неподалеку Рахова.
Озеро Бребенескул на высоте 1801 м. Самое высокогорное в Украине.
Озеро ледникового происхождения.

Озеро Бребенескул, или Бербеняскул - самое высокогорное в Украине. Лежит на дне ледникового кара между вершинами Гутин Томнатик (2016 м) и Бребенескул (2035 м) Черногорского хребта украинских Карпат, на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областями. Ширина водоема 67 м, длина 147 м, а наибольшая глубина 3,2 м. Уровень воды в течение года может меняться из-за осадков. Сейчас уровень воды в озере самый высокий, а вершины вокруг до сих пор покрыты снегом.

В 1997-м озеро вошло в состав Карпатского биосферного заповедника и стало одним из самых популярных туристических объектов в Карпатах.

Есть несколько маршрутов к озеру. Самый простой - из села Луги на Раховщине. Подъем автомобилем горной дорогой через заповедник к одноименной долине, а потом промаркированым маршрутом 4 км пешком. Предусматривает стремительный подъем и набор высоты 500 м. В целом маршрут от села к озеру занимает 5 часов. Или поход можно начать с полонины Лемской, тогда придется пройти 7 км.

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Еще один маршрут через гору Поп Иван Черногорский. Подниматьсяь можно с Лугов, или села Дземброня на Верховинщине. Продолжительностью два дня. Предусматривает подъем на Поп Иван (2028 м), и переход к озеру через Черногорский хребет. Длина маршрута 39 километров, а набор высоты - 1500 м.

Лучше всего озеро посещать с конца весны до середины осени.

Экологи призывают воздержаться от купания в озере, ведь это может поставить под угрозу его существование. Также просят не становиться лагерем у объекта, не разводить костер, а мусор забирать с собой.

В Мукачево на Закарпатье зацвело маковое поле. Маки цветут на локации с видом на замок Паланок.

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Дата
17
июня

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