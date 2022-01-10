Большинство гостиниц в Турции на май-июнь уже забронировали

Туристы на отдыхе в Анталии, июнь 2021 года / Getty Images

В Турции готовятся к курортному сезону и заявили, что большинство отелей на май и июнь 2022 уже зарезервированы. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Из-за высокого спроса на туризм Анатолийский дипломатический форум в этом году состоится раньше - 11-13 марта. Об этом пишет сайт Turizmnews.com.

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По словам Чавушоглу, несмотря на пандемию, в 2021 году Турцию посетили 29 млн. туристов. Он считает, что такого результата удалось добиться благодаря программе сертификации безопасного туризма - Safe Tourism. Согласно ей, гостиницы и рестораны в Турции должны отвечать требованиям и Covid-протоколам, прежде чем им разрешат работу и прием туристов.

"Это явилось примером для многих стран. Сертификация и проверка были крайне важны. Мы внимательно следили за соблюдением правил", - отметил министр.

По его словам, в рамках программы Турция даже превзошла другие страны-лидеры в сфере туризма.

В 2021 году количество украинских туристов значительно увеличилось по сравнению с 2020-м. В Турцию съездили рекордные 2 млн. украинцев.