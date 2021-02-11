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Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
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Ведущие тревел-шоу Антон Зайцев и Василиса Хвостова отправились на фотоохоту за большой пятеркой Африки в кенийской столице Найроби. Они побывали в заповеднике Самбуру, расположенного в центре страны. Большая пятерка - это самые дикие и опасные животные африканского континента: слон, буйвол, лев, леопард и носорог.

"Раньше, когда в Африке была куча колоний, сюда повадились европейские туристы поохотиться. Это было их главным развлечением. Охотники расстреливали животных миллионами, истребляли целые виды. Антилопы и газели считались для них мелочью, самыми желанными трофеями были слон, носорог, буйвол, леопард и лев, с охотой на которых нельзя было не вернуться живым. Охотники, которые собрали все 5 трофеев, получали высшую награду - большой шлем", - рассказал ведущий шоу "Орел и Решка" на "Новом каналі".

Ведущие отправились на фотоохоту
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущие отправились на фотоохоту
Ведущие отправились на фотоохоту
Ведущие отправились на фотоохоту
Ведущие отправились на фотоохоту

В Африку еще можно ездить на охоту, но надо заплатить значительную сумму денег. В Кении охотиться на животных запрещено: за это предусматривается смертная казнь.

Животные в заповеднике не сидят в клетках. Львы обычно охотятся ночью, а днем ​​спят в тени. Главной гордостью заповедника Самбуру - слоны, которых здесь насчитывается около 1 тыс.

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"Они здесь жуют траву, трясут деревья, чтобы собрать с них плоды. Чтобы наесться, слонам нужно сжевать 300 килограммов травы и листьев в день. Еще одна забота слонов - паразиты. В свободное от еды время они находят пальму покрепче и шумно трутся об нее всеми частями тела. 3-я проблема - не сгореть на солнце. Чтобы охладиться, они ходят на реку: купают себя и своих детей", - поделился Зайцев.

Ведущие тревел-шоу Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль рассказали, что стоит попробовать в турецком Мардине. Ивлеева заверила, что голубой миндаль - это визитная ​​карта Мардина. Купить необычный снек можно только в этом турецком городе.

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