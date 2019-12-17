Звездный защитник "Динамо" хочет покинуть клуб

Карлос Самбрано не провёл за первую команду "Динамо" ни одного матча за два года.

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано рассказал о готовности покинуть киевский клуб из-за отсутствия игровой практики.

"К счастью, предложения есть всегда. Но все зависит от достижения экономически выгодной сделки. Честно говоря, я люблю Европу.

Я привык жить здесь, а европейские чемпионаты более конкурентоспособны. Однако футбол в Бразилии, Аргентине, Мексике и Перу в последние годы развивается ", - приводит слова Самбрано" Футбол 24 "

По данным перуанских СМИ, месячная зарплата Самбрано В Киеве составляет более 50 тысяч долларов в месяц, но защитник не сыграл ни одного матча за "Динамо".

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Карлос Сабран известный своими выступлениями за "Шальке", "Рубин", ПАОК, Базель и сборную Перу. Летом 2019 защитник "Динамо" вместе со своей национальной командой дошел до финала Копа Америка.