Звездная теннисистка заявила о психологическом давлении

Наоми Осака является одной из лучших теннисисток современности. Фото: Reuters

Вторая ракетка мира 23-летняя Наоми Осака снялась с "Ролан Гаррос".

Японка объяснила свое решение психологическим давлением на нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Костюк одержала сенсационную победу на "Ролан Гаррос"

"Это не та ситуация, в которой я намеревалась оказаться, когда писала пост несколько дней назад. Думаю, что сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, если я снимусь, и все смогут снова сосредоточиться на теннисе в Париже.

Я никогда никого не хотела отвлекать, и понимаю, что выбрала не самое идеальное время, а моё сообщение могло быть более четким. Что еще важнее, я бы никогда не стала преуменьшать значение психического здоровья", - написала Осаки в Twitter.

Осаку оштрафовали на $15 тыс. за пропуск пресс-конференции. Организаторы турнира угрожали японцы дисквалификацией, если она не будет проводить предматчевые пресс-конференции.

Во втором раунде "Ролан Гаррос" Осака должна была сыграть с Анной Богдан. Румынка без борьбы вышла в следующий раунд турнира. В турнире выступает три украинки - Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Марта Костюк. Прошлогодним победителем среди женщин стала полька Ига Свьонтек.