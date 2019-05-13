Зозуля сделал дубль за "Альбасете"

Украинец дважды забил в ворота "Райо Махадахонда"

Сегодня в 38 туре испанской Сегунды "Альбасете" Романа Зозули на выезде играет с "Райо Махадахонда".

Украинский форвард вышел на поле с первых минут и уже в первом тайме оформил дубль, забив на 11 и 30 минутах.

"Альбасете" победил со счетом 3:2. После 38 туров команда Романа Зозули занимает 3 место, отставая от второй "Гранады" на 3 очка. Интересно, что в следующем туре команды сыграют друг с другом.

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Всего в нынешнем сезоне на счету Зозули 10 голов в 32 матчах Сегунды. Также Зозуля в нынешнем сезоне получил 3 красные карточки.