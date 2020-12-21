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понедельник, 21 декабря 2020 18:53

Зинченком интересуются итальянские гранды

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Зинченком интересуются итальянские гранды
Александр Зинченко почти не выходит на поле в "Меанчестер Сити". Фото Рейтер

Итальянские клубы проявляют интерес к украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченку, сообщает Calciomercato.

По информации источника, украинцем интересуются "Наполи" и "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "Ман Сити" готов продать Зинченка зимой. Он интересен клубам Англии, России, Италии, Испании и Германии.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 мин.

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Transfermarkt оценивает игрока в €20 млн, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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