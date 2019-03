Зинченко установил уникальный рекорд в Англии

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил новое достижение в чемпионате Англии. Для установления рекорда игроку понадобилось всего 13 матчей.

"Манчестер Сити" Зинченко побеждал во всех 13 матчах чемпионата, в которых украинец выходил на поле. Тринадцатым матчем стала игра против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Это самая длинная победная серия футболиста в АПЛ, с момента начала его карьеры в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.



It's the longest run of wins from the start of a player's career in the competition's history 🍀 pic.twitter.com/8yTzkfaZaV