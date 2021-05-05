Зинченко прошел сквозь взлеты и падения – глава профсоюза футболистов Нидерландов

Александр Зинченко провел отличный матч. Фото: Reuters

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Левченко, который является главой профсоюза футболистов Голландии, прокомментировал игру Александра Зинченко в матче с ПСЖ - 2:0.

"Зина – просто шикарен. В этих слезах после игры собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлеты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в "Ман Сити". Горжусь им", – написал Левченко в Twitter.

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Зинченко стал первым украинцем с сезона 2012/2013, который будет играть в финале ЛЧ. Сегодня к нему может присоединится Андрей Лунин, если "Реал" пройдет "Челси". Ранее трофей выигрывали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук.