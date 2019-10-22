Зинченко не сможет сыграть против Малиновского в Лиге чемпионов

Украинское дерби в Лиге чемпионов отменяется из-за болезни Зинченко (слева). Фото: УАФ

Украинский полузащитник Александр Зинченко пропустит матч "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, пишет "Сегодня".

На официальном сайте УЕФА украинец находится в списке игроков, которые не смогут принять участие в поединке. Причиной указана болезнь. Таким образом Зинченко не сможет помочь "горожанам" в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против команды еще одного украинца Руслана Малиновского из "Аталанты".

В нынешнем сезоне 22 летний Зинченко сыграл 8 матчей в составе чемпиона Англии "Ман Сити" во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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"Манчестер Сити" лидирует в группе C после двух побед в стартовых турах. С "Аталантой" "горожане" сыграют 22 октября, начало игры - в 22:00.