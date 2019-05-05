Зинченко могут обменять в испанский клуб

Универсал "Бетиса" Жуниор Фирпо может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

По информации испанских СМИ, "Манчестер Сити" заинтересовано в переходе 22-летнего футболиста и готов отдать 50 млн евро во время ближайшего трансферного окна.

Испанские источники также утверждают, что андалузский клуб не против включить в соглашение относительно трансфера Фирпо левого защитника "горожан" Александра Зинченко.

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Британские СМИ на днях сообщили, что в следующем сезоне тренерский штаб "Манчестер Сити" готов сделать ставку на украинском, а сам он в ближайшее время должен подписать новый контракт.