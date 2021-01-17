Защитник "Шахтера" рассказал о приветливых людях из Донецка

Кривцов начинал кареру в запорожье. Фото "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о начале войны в Донбассе и жизнь в Киеве есть в программе "Вацко Live".

"Когда все это начиналось, мы были в Донецке. Ставили блокпосты, приезжали так называемые зеленые человечки. Сыграли два или три матча в Черкассах и разъехались в отпуск. Я еще оставил машину на базе. Затем звонит начальник охраны и говорит, чтобы я ее забирал, потому что все это начинается. Забрал машину, отвез в Запорожье, и мы поехали на сборы. А после них уже уехали в Киев. Семья была в Запорожье. Там живет вся родня. В Донецке из родственников почти никого не осталось.

Комфортно в Киеве? Уже так. Хотя сначала не было. Пробки очень вымораживали, много людей. В Донецке ты приходишь в подъезд, можешь поговорить с соседями, с консьержем. Ты не знаешь, говоришь добрый день, все открыты. А тут ... Здороваюсь с одним человеком, а в ответ ничего. Думаю, хорошо, может у него плохое настроение. Затем с другим в лифте: "Добрый день". И опять ничего в ответ. Люди менее приветливы, но потом привыкаешь и сам начинаешь молчать. И пробки не такие страшные", - сказал Кривцов.

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В нынешнем сезоне Кривцов сыграл за "Шахтер" 4 матча, в которых забил 1 мяч.