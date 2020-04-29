Жанна Блок была первой украинской спортсменкой, которая снялась для Playboy

Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Жанна Блок стала первой украинской спортсменкой, которая снялась для знаменитого журнала Playboy.

Почему редакция американского журнала выбрала украинку — неизвестно. Возможно, потому что на носу были Олимпийские игры в Афинах-2004, а Жанну считали одной из главных конкуренток Мэрион Джонс, на тот момент настоящей звезды в США. Тем более, украинка жила в Майами со своим американским супругом. Он параллельно был ее менеджером, сообщает mixsport.pro.

Жанна Блок была конкуренткой бегуньи Мерион Джонс

"Мои сомнения развеял приличный гонорар, который получила за эту фотосессии", — рассказывала Жанна в один из своих приездов в Киев. - "В противном случае вряд ли бы в апреле, в разгар подготовки к Олимпиаде, летела через всю страну в Лос-Анджелес на съемки. Они мне не понравились. В первую очередь, потому что длились около 12 часов. Казалось, что фотосессия не закончиться никогда. Снимала целая команда из 8 человек. Зато сами фото очень понравились".

Жанна была двукратной чемпионкой мира

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Жанна Пинтусевич-Блок родилась 6 июля в 1972 году в городе Нежин Черниговской области. Заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике. Двукратная чемпионка мира (1997, 2001). Финалистка Олимпийских игр в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Участница Олимпийских игр в Афинах-2004.