Вылет "Аякса" и поражение россиян: результаты матчей 6-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов завершила групповую стадию. Фото: REUTERS

Состоялись матчи заключительного тура Лиги чемпионов.

В группе А обе игры завершились с одинаковым счет 2:0. "Бавария" дома не было никаких проблем с "Локомотивом", а "РБ" Лейпциг" уступил дома с "Атлетико".

"Манчестер Сити" дома разгромил французский "Марсель" -3:0. Футболист сборной Украины Александр Зинченко не попал даже в заявку на игру. А в другом матче группы В "Порту в гостях" разобрался с "Олимпиакосом" - 2:0.

В группе D "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью 2-м составом с чемпионом Дании "Митьюлланном" - 1:1. А "Аякс" уступил на своем поле "Аталанте" - 0:1. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский просидел весь матч на скамейке запасных.

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Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится 14 декабря.