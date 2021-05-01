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воскресенье, 02 мая 2021 06:11

Вратарь "Сарагосы" забил носом гол на последней минуте

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Вратарь &quot;Сарагосы&quot; забил носом гол на последней минуте
Кристиан Альварес стал героем матча. Фото: globallookpress.com

Аргентинский голкипер Кристиан Альварес спас свою "Сарагосу" от поражения в матче против "Луго" во втором дивизионе Испании. Он забил спасительный гол на последней добавленной минуте матча.

"Сарагоса" получила права на штрафной удар с левого фланга. Помочь партнерам прибежал и голкипер Кристиан Альварес. Он перепрыгнул своего оппонента и ударил по мячу носом. По замысловатой траектории мяч залетел в ворота. Счет стал - 2:2.

Это первый гол 32-летнего Кристиана Альвареса за всю карьеру. После игры он признался, что не понимает, как мяч залетел в ворота.

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Альварес мечтает сыграть за Аргентину на Кубке мира, как и его кумир с девяностых Гойкоэчеа. Кристиана несколько раз приглашали в сборную, но еще ни разу не выпустили на поле.

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