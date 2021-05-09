"Ворскла" в последний момент вырвала путевку в еврокубки

"Ворскла" стала последним участником еврокубков. Фото: "Ворскла"

После сегодняшних матчей последнего тура чемпионата стали известны все участники еврокубков от Украины.

В групповом турнире Лиги чемпионов сразу играть киевское "Динамо". "Шахтер" начнет турнир с квалификационных матчей.

Луганская "Заря", которая сегодня одолела "Александрию" - 2:0 выступать в Лиге Европы.

В новообразованной Лиге конфедераций играть коваливский "Колос", который сегодня проиграл "Динамо" - 0:3 и полтавская "Ворскла" на выезде переиграла аутсайдера "Минай" - 2:1.

Еще один претендент на Лигу конфедераций - черниговская "Десна" была разбита в Мариуполе одноименным клубом - 4:1

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Из Премьер-лиги выбывает "Минай". Закарпатцы не смогли закрепиться в сильнейшем дивизионе. К тому же на их были наложены санкции СНБО.