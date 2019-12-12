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четверг, 12 декабря 2019 15:35

Во время матча "Шахтера" в Лиге чемпионов фанаты развернули баннер в поддержку украинского военного

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На трибунах во время матча группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой развернули баннер в поддержку украинского военного Виталия Маркива.

При этом болельщики гостей на итальянском языке выкрикивали лозунги в поддержку Маркива, пишет "Спортарена"

Автор: Сергея Мельников
 

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В июле нынешнего года итальянский суд Павия приговорил Виталия до 24 месяцев тюремного заключения по обвинению в причастности к убийству в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли. В ноябре украинская сторона подала апелляцию по делу о приговоре Маркива

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Дата
12
декабря

Поединок Кличко оживился после финального гонга

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