Во время матча "Шахтера" в Лиге чемпионов фанаты развернули баннер в поддержку украинского военного

На трибунах во время матча группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой развернули баннер в поддержку украинского военного Виталия Маркива.

При этом болельщики гостей на итальянском языке выкрикивали лозунги в поддержку Маркива, пишет "Спортарена"

Автор: Сергея Мельников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" выбыл из Лиги чемпионов

В июле нынешнего года итальянский суд Павия приговорил Виталия до 24 месяцев тюремного заключения по обвинению в причастности к убийству в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли. В ноябре украинская сторона подала апелляцию по делу о приговоре Маркива