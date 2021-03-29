Виноват не только Миколенко - реакция соцсетей на ничью Украины с Финляндией

Виталий Миколенко стал антигероем матча. Фото: Dynamo.kiev.ua.

Во 2-м матче отбора к Кубку мира подопечные Андрея Шевченко не смогли дома обыграть Финляндию - 1:1

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на неудачную игру украинцев.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич отмечает, что ничья - справедливый итог матча.

"Шахматы закончились вничью. Справедливый итог? Скорее да, чем нет. Эмоций после Франции не хватало. Раздражительность Руслана Малиновского по пустякам - признак именно напряга, без которого не могло быть игрового полета. Мне показался прямолинейным Эдуард Соболь. Евгений Макаренко с присущей расхлябанностью. Если с выходом Жуниора Мораеса угадали, то ни Виктор Коваленко, ни Марлос должным образом в игру не вошли. Марлоса было видно, но он не был эффективен. Возраст. Похоже, глубины состава недостаточно. Виталий Миколенко... еще набьет себе шишки. Решение было странное. Возможно, устал. Концовка матча и груз результата. Ничего страшного не произошло. учиться, учиться и учиться... Есть у кого. И есть кому. Без ошибок не бывает больших побед. Болеем за Украину".

Коваленко и Марлос не усилили игру сборной

Журналист Артур Валерко сравнил Финляндию с Украиной в Париже.

"Теперь мы чувствуем то, что французы несколькими днями ранее.

Даже без 90% автогола".

Украинский комментатор Сергей Савелий раскритиковал Малиновского и Макаренко.

"... А Макаренко, оказывается, вышел и на второй тайм... Услышал только что... И чаще всего звучит фраза: "Малиновский теряет мяч..."

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас встал на защиту Виталия Миколенко.

"А давайте не вешать всех собак на Миколенко. Его ошибка - не единственный момент финнов. Украинцам раньше и больше нужно было забивать. Но почему не хватало возможностей - вот вопрос. Игра абсолютно ничейная, и трудно кивать в сторону фортуны. Это совсем не трагедия. теперь все силы на Казахстан".

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отметил слабую игру команды Шевченко первым номером.

"Очень неприятно, когда на последних минутах допускаешь такую ​​ошибку. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже все вместе. Финны - крепкий орешек, больше не мальчики для битья. Игра же первым номером нам пока еще дается очень тяжело. Но не вешать нос. Украина, вперед!"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков пишет о малом количестве моментов у сборной Украины.

"Будут говорить только о чудовищной, непостижимой ошибке. Но кто сумеет опровергнуть, что счёт-то по игре! И нельзя всерьёз рассчитывать взять 3 очка одной вменяемой атакой за весь матч".

Игра же первым номером пока еще дается сборной очень трудно

Ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив отметил первый гол Жуниора Мораеса за сборную Украины.

"Ура-ура! Мораес забил первый гол за сборную Украины. Через 2 года после дебюта".

Футбольный журналист Игорь Линник считает, что сборная наигрывает тактику в 3 защитника на Евро-2020/21.

"Что касается тактической схемы сборной, уже очевидно, что штаб Шевченко наигрывает ее на финальный турнир чемпионата Европы. В этом плане у тренеров есть определенный резон. Хотя и заметно, что далеко не все в рамках такой модели командой отработано.

Возможно, будь в распоряжении Шевченко сыгранные клубные блоки игроков, освоение новой тактики протекало бы быстрее. Например, во Франции оборонительные блоки "Динамо" и "Шахтера" себя оправдали. А вот с финнами нашей команде не хватило в том числе сыгранности".

31 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Казахстана. Начало игры в 21:45. В другом матче группы Франция в гостях победила Казахстан - 2:0. После 2 туров сборная Франции набрала 4 очка. У Финляндии и Украины - по 2, а у Боснии и Герцеговины - 1. Казахстан пока очков не добыл.