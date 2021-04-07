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среда, 07 апреля 2021 09:40

Винисиус побил 17-летний рекорд легенды "Милана"

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Винисиус побил 17-летний рекорд легенды &quot;Милана&quot;
Винисиус стал лучшим игроком матча. Фото: Reuters

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор обновил возрастной рекорд среди бразильских футболистов в Лиге чемпионов, сообщает OptaPaolo.

Винисиус оформил дубль в первой игре четвертьфинала с "Ливерпулем" (3:1) и стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в плей-офф Лиги чемпионов. Он побил рекорд Кака (21 год и 336 дней), оформившего в 2004 году дубль в игре против "Депортиво" (4:1).

Ранее сообщалось, что Винисиус стал первым игроком, рождённым в 2000-х, забившим гол в четвертьфинале ЛЧ.

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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Реал" принимал "Ливерпуль". Встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

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