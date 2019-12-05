"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"

Андрей Ярмоленко не отличилась результативными действиями на поле за 30 минут. Фото: из открытых источников

В матче 15-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" дома обыграл "Вест Хэм" 2: 0.

"Молотобойцы" пропустили в каждом из таймов. В первой половине встречи Дендонкер после подачи Моутинью с углового опередил Фредерикса и протолкнул мяч ногой в ворота Мартина. А во втором тайме вышел на замену Кутроне воспользовался хитрой скидкой Нема и пробил в противоход голикиперу "Вест Хэма".

Украинец Андрей Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте, сменив травмированного Снодграсса, однако ничем примечательным не отметился, пишет "Спортарена"

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"Вулверхэмптон" после победы поднялся на пятое место АПЛ с 23 очками в активе. "Вест Хэм" остался на 13 месте в таблице.