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четверг, 05 декабря 2019 09:38

"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"

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&quot;Вест Хэм&quot; с Ярмоленко уступил &quot;Вулверхэмптону&quot;
Андрей Ярмоленко не отличилась результативными действиями на поле за 30 минут. Фото: из открытых источников

В матче 15-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" дома обыграл "Вест Хэм" 2: 0.

"Молотобойцы" пропустили в каждом из таймов. В первой половине встречи Дендонкер после подачи Моутинью с углового опередил Фредерикса и протолкнул мяч ногой в ворота Мартина. А во втором тайме вышел на замену Кутроне воспользовался хитрой скидкой Нема и пробил в противоход голикиперу "Вест Хэма".

Украинец Андрей Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте, сменив травмированного Снодграсса, однако ничем примечательным не отметился, пишет "Спортарена"

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"Вулверхэмптон" после победы поднялся на пятое место АПЛ с 23 очками в активе. "Вест Хэм" остался на 13 месте в таблице.

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Дата
05
декабря

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