"Ванакен не совладал с игроками "Динамо" – бельгийская пресса

Бельгийская пресса пишет, что Лига чемпионов стала ближе для "Брюгге"

Бельгийские СМИ остались недовольны игрой "Брюгге" в матче 3-го квалификационного раунда с "Динамо". Они отмечают ошибки команды Филиппа Клемана в обороне и недостаточно агрессивную игру в атаке.





Об этом пишет footboom.com

Главным героем матча многие журналисты называют не Ханса Ванакена, реализовавшего пенальти, а вратаря Симона Миньоле, купленного накануне игр с "Динамо" у "Ливерпуля". Именно он, по мнению СМИ, придал уверенности "Брюгге" и может помочь своей новой команде против украинцев, а затем и помочь выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Издание Sport365 опубликовало отчёт о матче с заголовком: "Брюгге" едет в Киев с небольшим бонусом". "Миньоле пришлось проявить себя в дебютном матче. Беседин создал опасный момент, но реализовать его не смог. Опытный вратарь, еще недавно выступавший за "Ливерпуль", оставил очень хорошее впечатление о своей игре с "Динамо". Ощущается, что его не зря спешили подписать перед матчами с Киевом. Украинцы сами помогли "Брюгге" открыть счёт, нарушив правила в своей штрафной. Ханс Ванакен легко реализовал пенальти. А вот после перерыва игра бельгийского клуба оставила не такое приятное впечатление. Было очень мало интересных атак, при этом "Брюгге" играл слишком небрежно в обороне. Во втором тайме киевляне сыграли агрессивно и создали несколько моментов, но "Брюгге" сумел сохранить важный ноль в графе "пропущенные голы".

Сайт Voetbal Krant разместил материал о матче "Брюгге" - "Динамо" с длинным заголовком, суть которого сводится к тому, что ещё ничего не решено в этом противостоянии. Журналист Арно Ван Линдт пишет, что матч получился захватывающим и напряженным, а возможности выиграть были у обеих сторон. Он отмечает, что "Брюгге" может стать первым бельгийским клубом, который пройдёт "путь не чемпионов" в квалификации Лиги чемпионов. Для этого нужно сыграть в Киеве не хуже, чем в Брюгге, а затем ещё пройти и "Базель".

Сделать это будет сложно, но вполне реально. "Филипп Клеман сразу дал понять, что он не будет играть с "Динамо" в открытый футбол и был прав. Всё-таки Киев имеет в распоряжении сильных игроков, которые могли наказать за такую расхлябанность в обороне. "Динамо" не ожидало такого развития событий. Вполне возможно, что матч мог бы завершиться вничью, но Караваев нарушил правила в своей штрафной, а Ванакен реализовал пенальти. 1:0 и "Брюгге" больше не собирался атаковать, он старался защитить победный результат. Минимальная победа бельгийского клуба пока ни о чём не говорит. В Киеве нас ждёт захватывающий матч. А "Динамо" придётся играть в совсем другой футбол".

Популярное бельгийское издание La Capitale опубликовало статью о матче с заголовком "Брюгге" уже может благодарить Миньоле". Журналисты издания отмечают, что матч получился не очень богатым на события, а единственный гол был забит с пенальти после ошибки Караваева. Впрочем, у "Динамо" было достаточно моментов для того, чтобы сравнять счёт, но где-то выручил Миньоле, который проводил дебютный матч за бельгийский клуб, а где-то и сами киевляне не смогли хорошо разыграть мяч. "Филипп Клеман может быть доволен победой в таком непростом матче, но "Брюгге" должен поблагодарить Симона Миньоле, который отлично проявил себя в первом же поединке за новый клуб. На ответный матч "Брюгге" поедет с небольшим преимуществом, которое не должно позволить расслабиться команде Клемана".

Другое крупное издание, Voetbal Premier, довольно жестко прошлось по игре "Брюгге". Журналисты издания указывают на то, что игры в квалификации Лиги чемпионов – это совсем иной уровень, нежели матчи чемпионата Бельгии. И команда Филиппа Клемана должна это понимать. Атакующая линия "Брюгге" играла совсем не так ярко, как в прошедшем матче в Бельгии и это сказалось на итоговом результате. "Брюгге" слишком сильно зависит от Ванакена. Хоть он и забил гол с пенальти, но это был не лучший его матч. Ванакен не всегда справлялся с игроками "Динамо" и это сказывалось на комбинационной игре "Брюгге". Команде Клемана нужно срочно выходить на трансферный рынок и усиливать оборону, которая давала сбои даже против "Динамо". На групповом этапе (если у "Брюгге" получится туда пройти) ситуация может стать ещё хуже. "Брюгге" должен выполнить свою работу в Украине. Это будет трудной, но не невозможной задачей. Если Миньоле снова сохранит свои ворота неприкосновенными, то выход в раунд в плей-офф будет осуществлен. Если этого не произойдет, то стоит надеяться, что домашней победы хватит для положительного итога противостояния.

Новостной портал Voetbal Nieuws опубликовал отчёт о матче с таким заголовком: "Брюгге" мечтает о Лиге чемпионов после победы над "Динамо". Это одно из немногих изданий, которые похвалили "Брюгге" и считают, что у "Динамо" фактически не будет шансов пройти дальше, если ситуация кардинально не изменится в течение недели. "Благодаря сбалансированной игре, "Брюгге" добивается хорошей стартовой позиции в этом противостоянии. Матч не был зрелищным, но одного гола была достаточно для итоговой победы".

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Ответный матч состоится в Киеве 13 августа.