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четверг, 27 августа 2020 20:53

"В Лиге Наций дадим возможность проявить себя молодым игрокам" - Шевченко

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&quot;В Лиге Наций дадим возможность проявить себя молодым игрокам&quot; - Шевченко
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке национальной команды к матчам Лиги наций.

По словам наставника национальной команды, этот турнир тренерский штаб, как шанс для молодых футболистов проявить себя.

"Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию. После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым исполнителям проявить себя. Возможно кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Поэтому мы создаем такую ​​конкуренцию, поэтому вызвали такое количество молодых игроков ", - цитирует Шевченко УАФ.

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Сборная Украины сыграет в Лиге Наций против Швейцарии, Испании и Германии. 3 сентября национальная команда начнет турнир домашним матчем против Швейцарии.

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