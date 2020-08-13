В Кубке Полтавской области игрок забил гол в стиле Ибрагимовича

Андрей Мисяйло имеет опыт выступлений в Первой и Второй Лиге. Фото: СК "Полтава"

В кубке Полтавской области СК "Полтава" победила ФК "Миргород" - 5:0.

Особенно красивым получился мяч забить форвардом Андреем Мисяйло. Защитник неудачно выбил головой из собственной штрафной площадки. Мяч подхватил игрок "Полтавы" и нанес удар через себя, с которым не смог справиться голкипер "Миргорода", сообщает сайт "СК Полтава"

Такие удары удар через себя в падении считаются одними из самых красивых в футболе. Такому забитому мячу мог бы позавидовать даже Златан Ибрагимович.

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СК "Полтава" была создана в 2007 году. Команда играла во второй лиге чемпионата Украины, а сейчас выступает в чемпионате Полтавской области.