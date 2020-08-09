В киевском "Динамо" зафиксирована вспышка коронавируса

Назарий Русин провел неудачные полгода в Киеве. Фото ФК "Динамо"

У троих игроков "Динамо" диагностирован коронавирус.

COVID-19 обнаружен у Назария Русина, Романа Вантуха и одного из футболистов академической группы 2006 года рождения.

Русину сделали тест после проявления симптомов болезни, он оказался положительным.

После этого ПЦР-тестирование прошли все игроки киевского клуба. Аналогичным оказался результат теста Романа Вантуха – соседа Русина по комнате на тренировочной базе, а также неназванного молодого футболиста.

Русин, Вантух и все игроки группы 2006 года рождения изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Несколько дней назад Русин отпраздновал свадьбу в Новояворовске Львовской области.

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Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме, под контролем медицинской группы.