В Италии забили сумасшедший гол со своей половины поля

Микеле Кастаньетти выступает за "Кремонезе" 3 года. Фото: Gettyimages.com

Полузащитник "Кремонезе" 31-летний Микеле Кастаньетти забил один из красивейших голов сезона.

В матче 2-го по силе дивизиона Италии Серия Б "Кременезе" в гостях победил "Виртус Ентелл" - 2:0.

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Гости вышла вперед в начале 2-го тайма. А в середине тайма Кастаньетти забил 2-й гол своей команды. Голкипер хозяев Алессандро Руссо вынес мяч подальше от своих ворот на чужую половину поля. Полузащитник гостей с 70 метров в касание забросил мяч за спину вратарю.

После 28 туров Серии Б лидером турнирной таблицы является "Эмполи". "Кременезе" находится на 14-м месте из 20 команд. "Виртус Ентелл" занимает последнее место в турнирной таблице. Микеле Кастаньетти висупае за "Кремонезе" с 2018 года. На счету полузащитника является 1 сезон в Серии А, когда он играл за СПАЛ.