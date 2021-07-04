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воскресенье, 04 июля 2021 14:16

В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение

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В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение
Легендарная сборная Венгрии. Фото: picture-alliance ACA

4 июля 1954 года произошла невероятная сенсация на Кубке мира 1954 года. "Магические мадьяры", сборная Венгрии, уступила в финале сборной Западной Германии - 2:3.

В поражение Венгрии не могли поверить. Два года команда не проигрывала и имела серию из 32 матчей без поражений. Венгры играли в короткий пас и после потери мяча сразу вступали в единоборства и отбирали его. Именно они нанесли в Лондоне первое поражение сборной Англии - 6:3.

"Я был на той игре, - вспоминал юный тогда Бобби Робсон, будущий тренер Англии. - Венгры нанесли 35 ударов, а мы ответили пятью. Казалось, это играли пришельцы из космоса. Они вообще не теряли мяч".

На Кубке мира немцы и венгры встретились на групповом этапе. Немцы выставили 6 резервистов и прогнозируемо проиграли - 3:8.

В четвертьфинале Германия относительно легко одолела Югославию 2:0, а венгры помучились с Бразилией - 4:2. В полуфинале немцы уничтожили Австрию - 6:1, а Венгрия лишь в дополнительное время победила Уругвай, нанеся чемпионам мира первое поражение - 4:2.

Сборную Западной Германии готовил к финалу Зепп Гербергер. Это был тренер-новатор. Он пытался уберечь своих игроков от фронта в годы войны. Но спас не всех. Адольф Урбан погиб под Сталинградом. Капитана Фрица Вальтера, который служил в воздушных войсках, захватили в плен американцы, но впоследствии отдали россиянам. Те повезли военнопленных в Сибирь. По дороге конвоиры решили сыграть игру с арестантами. Это было в Украине. Сначала Вальтер не попал в основу команды арестантов, но впоследствии вышел на замену. Его узнал один из охранников. По странному стечению обстоятельств это был венгр. Он видел Вальтера в составе сборной Германии. На следующий день его фамилия исчезла из списков заключенных. Фрицу позволили вернуться в родной Кайзерслаутерн.

Капитана Фрица Вальтера, который служил в воздушных войсках, захватили в плен американцы, но впоследствии отдали россиянам

Здесь он выступал с родным братом Оттмаром. На войне ему прострелили колени, но он сумел вернуться в футбол.

Венгры начали замечательно. Уже на 8-й мин. они вели 2:0. Отличились Пушкаш и Цибор. Однако до 18-й мин. Германия сравняла счет - 2:2. Впоследствии пошел дождь. Преимущество венгров растаяло, а немцы, которые имели бутсы Adidas с вкручивающимися шипами, не сдавались. Они лучше стояли на ногах. На 84-й мин. Ран забил победный мяч - 3:2. Немецкий комментатор Херберт Циммерман завопил: "Гол, гол, гол, гол! Я сумасшедший! Германия – Венгрия - 3:2".

Правда Пушкаш успел сравнять счет, но арбитр гол не засчитал, усмотрев офсайд.

Германия впервые выиграла Кубок мира. Впервые после войны на спортивных соревнованиях зазвучал немецкий гимн. Нация воспрянула духом. Зато разочарованная Венгрия, в которой господствовали сталинисты, начала приходить в упадок.

"Это поражение подтолкнуло венгерскую революцию в 1956 году", - говорили современники.

Последний из живых участников команды "магических мадьяр" Эне Бузански перед смертью сказал:

"Всем плевать на команды, занявшие вторые места. Их просто не помнят. Но только не в нашем случае".

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После 1956 года венгерская чудо-команда перестала существовать. Ее игроки разбежались по зарубежным клубам.

Злые языки утверждали, что немцы победили благодаря допингу. Мол, все они перед игрой употребляли менфетамин - препарат популярный среди немецких солдат во время Второй мировой войны.

После 1954 года немцы ещё трижды побеждали на мундиале – в 1974, 1990 и 2014 годах.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
04
июля

В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение

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