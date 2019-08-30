В "Генте" сделали заявление относительно трансфера Яремчука

Яремчук счастлив играть в Бельгии

Украинский нападающий Роман Яремчук может остаться в бельгийском "Генте".

Сообщает сайт Футбол Украины.

"Конечно, мы хотим сохранить Яремчука. Думаю, нам это удастся, поскольку сердце этого парня - здесь, в" Генте ".

Надеюсь, он продолжит играть за нашу команду", - заявил председатель правления клуба Иван де Витте.

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Романа Яремчука не было даже в запасе во время матча отбора в Лигу Европы между "Гентом" и "" Риекой - 1:1.