"Уже едет крыша" – Зинченко пожаловался на отсутствие футбола

В текущем сезоне Александр Зинченко потери место в стартовом составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что ему трудно дается карантин.

Зинченко уже соскучился по футбольными матчами и не может дождаться обновления игр.

"Если описать карантин в трех словах:" невозможно больше терпеть ". На самом деле, каждый соскучился по футболу, уже крыша едет.

Большинство ребят находятся дома. Гюндоган, Сане, Отаменди и Агуэро остались в Манчестере, Канселу и Бернарду в Португалии, бразильцы в Бразилии. В общем чате активности мало, у всех семьи, дети, свои заботы ", - цитирует Зинченко сайт телеканала "Футбол".

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Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. из-за пандемии коронавируса. "Ман Сити" Александра Зинченко занимает 2 строчку в турнирной таблице отставая от лидера "Ливерпулю" на 25 очков.