"Ювентус" проиграл впервые в сезоне

Мяч Криштиану Роналду не спас "Ювентус" от первого поражения в сезоне. Фото: рейтер

В центральном матче 15-го тура чемпионата Италии "Лацио" одержал волевую победу над "Ювентусом" 3: 1

"Старая синьора" вышла вперед на 25-й минуте - Криштиану Роналду с близкого расстояния замкнул прострел Родриго Бентанкура. "Лацио" отыгрался в конце первого тайма благодаря точному удару Луиса Фелипе.

Ключевым моментом матча стало удаление Хуана Куадрадо на 69-й минуте. В большинстве "Лацио" завладел преимуществом и на 74-й минуте Сергей Милинкович-Савич забил второй мяч.

Через пять минут Чиро Иммобиле мог снять все вопросы о победителе матча, но не реализовал пенальти.

В компенсированное время "Лацио" все же удалось забить третий мяч - отличился Фелипе Кайседо, пишет "Спортарена"

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Лидером Серии А есть "Интер", набравший в 15 матчах 38 очков. На два меньше у "Ювентуса", который занимает второе место. "Лацио" идет на третьем месте, имея в активе 33 зачетных пункта.