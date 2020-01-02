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четверг, 02 января 2020 10:46

"Ювентус" хочет продлить контракт с Роналду

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&quot;Ювентус&quot; хочет продлить контракт с Роналду
Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" второй сезон. Фото: рейтер

"Ювентуса" хочет продлить контракт с 34-летним Криштиану Роналду.

Боссы туринского клуба довольны игрой португальца и хотят предложить форварду новое соглашение.

"Старую синьйору" не смущает, что по завершении нынешнего соглашения в 2022 году Роналду исполнится уже 37 лет.

В текущем сезоне нападающий провел с туринцев 21 матч во всех турнирах, отличился 12 голами и двумя ассистами, пишет "Проспорт"

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Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 за 112 000 000 евро. До этого выступал за "Спортинг" и "Манчестер Юнайтед"

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