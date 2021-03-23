"Ювентус" хочет переманить тренера Малиновского и Коваленко

Туринский "Ювентус" заинтересован в услугах тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
Если "старая синьора" уволит Андреа Пирло, то именно наставник "Аталанты" является главным претендентом на работу в Турине, сообщает Corriere dello Sport.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный форвард "Ювентуса" поддержал Пирло
Опытный специалист, имея весьма скромные ресурсы, дважды подряд финишировал в топ-4 чемпионата Италии, а сейчас его команда снова борется за возвращение в Лигу чемпионов.
Еще одним кандидатом на замену Пирло является тренер "Лацио" Симоне Индзаги.
В текущем сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов от "Порту" на стадии 1/8 финала. В чемпионате Италии туринцы идут на 3-м мощи отставая от лидера Серии А "Интера" на 10 очков.
В последнем туре "Ювентус" проиграл дома одному из аутсайдеров "Бенавенто".
Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с лета 2020 года.
Комментарии