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четверг, 11 марта 2021 12:32

"Ювентус" хочет избавиться от Роналду

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&quot;Ювентус&quot; хочет избавиться от Роналду
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Туринский "Ювентус" хочет избавиться от звездного форварда 36-летнего Криштиану Роналду.

Итальянский клуб по окончании сезона попытается продать португальца из-за его высокую зарплату, сообщил журналист Николо Скира в Twitter

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Роналду получит в Турине €31 млн в год. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне команда Андреа Пирло уже вылетела из Лиги чемпионов и идет только на 3-м месте в Серии А. Имея отставание от "Интера" на 10 очков.

Криштиану Роналду перебрался в "Ювентус" летом 2018-го года за €112 млн. За это время португалец провел 86 матчей за "старую синьору", в которых забил 72 гола.

Роналду выступал за "Спортинг", "МЮ" и "Реал". В составе сборной Португалии провел 170 матчей.

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