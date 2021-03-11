"Ювентус" хочет избавиться от Роналду

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Туринский "Ювентус" хочет избавиться от звездного форварда 36-летнего Криштиану Роналду.

Итальянский клуб по окончании сезона попытается продать португальца из-за его высокую зарплату, сообщил журналист Николо Скира в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, "Боруссия" не без проблем прошла дальше: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

Роналду получит в Турине €31 млн в год. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне команда Андреа Пирло уже вылетела из Лиги чемпионов и идет только на 3-м месте в Серии А. Имея отставание от "Интера" на 10 очков.

Криштиану Роналду перебрался в "Ювентус" летом 2018-го года за €112 млн. За это время португалец провел 86 матчей за "старую синьору", в которых забил 72 гола. Роналду выступал за "Спортинг", "МЮ" и "Реал". В составе сборной Португалии провел 170 матчей.